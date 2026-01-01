Bugünkü CAPSULE Fiyatı

Bugünkü CAPSULE (CAPS) fiyatı $ 0,00002554 olup, son 24 saatte % 20,40 değişim gösterdi. Mevcut CAPS / USD dönüşüm oranı CAPS başına $ 0,00002554 şeklindedir.

CAPSULE, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.543 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M CAPS şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPS, $ 0,0000231 (en düşük) ile $ 0,00003209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00014815 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001217 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAPS, son bir saatte +%3,96 ve son 7 günde -%53,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CAPSULE (CAPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,54K$ 25,54K $ 25,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,54K$ 25,54K $ 25,54K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.935.480,122841 999.935.480,122841 999.935.480,122841

Şu anki CAPSULE piyasa değeri $ 25,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPS arzı 999,94M olup, toplam arzı 999935480.122841. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,54K.