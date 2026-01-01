Bugünkü CAPY Fiyatı

Bugünkü CAPY (CAPY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CAPY / USD dönüşüm oranı CAPY başına -- şeklindedir.

CAPY, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.249,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CAPY şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00165284 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAPY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CAPY (CAPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,25K$ 8,25K $ 8,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,25K$ 8,25K $ 8,25K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CAPY piyasa değeri $ 8,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,25K.