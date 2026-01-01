Bugünkü Capybara LULU Fiyatı

Bugünkü Capybara LULU (LULU) fiyatı $ 0,00001381 olup, son 24 saatte % 0,88 değişim gösterdi. Mevcut LULU / USD dönüşüm oranı LULU başına $ 0,00001381 şeklindedir.

Capybara LULU, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.808,65 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LULU şeklindedir. Son 24 saat içinde LULU, $ 0,00001377 (en düşük) ile $ 0,00001405 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000414 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000116 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LULU, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%0,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Capybara LULU (LULU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,81K$ 13,81K $ 13,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,81K$ 13,81K $ 13,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Capybara LULU piyasa değeri $ 13,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LULU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,81K.