Bugünkü Caspur Zoomies Fiyatı

Bugünkü Caspur Zoomies (CASPUR) fiyatı $ 0,00000833 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut CASPUR / USD dönüşüm oranı CASPUR başına $ 0,00000833 şeklindedir.

Caspur Zoomies, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.328,15 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CASPUR şeklindedir. Son 24 saat içinde CASPUR, $ 0,0000083 (en düşük) ile $ 0,00000851 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00121035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000747 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CASPUR, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%7,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Caspur Zoomies (CASPUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,33K$ 8,33K $ 8,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,33K$ 8,33K $ 8,33K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

