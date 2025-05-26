Catana Fiyatı (CATANA)
Bugün için canlı Catana (CATANA) fiyatı, 0,00080733 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 807,25K USD. CATANA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Catana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Catana fiyat değişimi -%9,27
- Dolaşımdaki arz: 999,97M USD.
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Gün içerisinde, Catana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Catana / USD fiyat değişimi, $ -0,0004081024.
Son 60 gün içerisinde, Catana / USD fiyat değişimi, $ +0,0001730859.
Son 90 gün içerisinde, Catana / USD fiyat değişimi, $ -0,0003389375081918272.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,27
|30 Gün
|$ -0,0004081024
|-%50,54
|60 Gün
|$ +0,0001730859
|+%21,44
|90 Gün
|$ -0,0003389375081918272
|-%29,56
En güncel Catana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,97
-%9,27
-%38,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.
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|1 CATANA / VND
₫20,70074853
|1 CATANA / AUD
A$0,0012352149
|1 CATANA / GBP
￡0,0005893509
|1 CATANA / EUR
€0,0007023771
|1 CATANA / USD
$0,00080733
|1 CATANA / MYR
RM0,0034150059
|1 CATANA / TRY
₺0,0313889904
|1 CATANA / JPY
¥0,1150848915
|1 CATANA / RUB
₽0,0640454889
|1 CATANA / INR
₹0,0686795631
|1 CATANA / IDR
Rp13,0214497899
|1 CATANA / KRW
₩1,1029096596
|1 CATANA / PHP
₱0,0446776422
|1 CATANA / EGP
￡E.0,0402696204
|1 CATANA / BRL
R$0,0045533412
|1 CATANA / CAD
C$0,0011060421
|1 CATANA / BDT
৳0,0983650872
|1 CATANA / NGN
₦1,2835093806
|1 CATANA / UAH
₴0,0335203416
|1 CATANA / VES
Bs0,07588902
|1 CATANA / PKR
Rs0,2276024736
|1 CATANA / KZT
₸0,412949295
|1 CATANA / THB
฿0,0262301517
|1 CATANA / TWD
NT$0,0241956801
|1 CATANA / AED
د.إ0,0029629011
|1 CATANA / CHF
Fr0,0006620106
|1 CATANA / HKD
HK$0,0063213939
|1 CATANA / MAD
.د.م0,0074193627
|1 CATANA / MXN
$0,0155330292