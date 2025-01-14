CATERPILLAR Fiyatı (CPL)
Bugün için canlı CATERPILLAR (CPL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 148.50K USD. CPL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CATERPILLAR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 236.62 USD
- Gün içindeki CATERPILLAR fiyat değişimi -3.72%
- Dolaşımdaki arz: 38.31T USD.
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Gün içerisinde, CATERPILLAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CATERPILLAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CATERPILLAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CATERPILLAR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.72%
|30 Gün
|$ 0
|+0.82%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CATERPILLAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.64%
-3.72%
-23.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.
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