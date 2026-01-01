Bugünkü CatSlap Fiyatı

Bugünkü CatSlap (SLAP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut SLAP / USD dönüşüm oranı SLAP başına -- şeklindedir.

CatSlap, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.371.938 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,95B SLAP şeklindedir. Son 24 saat içinde SLAP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01007296 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLAP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CatSlap (SLAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,62M$ 2,62M $ 2,62M Dolaşım Arzı 3,95B 3,95B 3,95B Toplam Arz 7.547.128.957,623448 7.547.128.957,623448 7.547.128.957,623448

Şu anki CatSlap piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLAP arzı 3,95B olup, toplam arzı 7547128957.623448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,62M.