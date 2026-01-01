Bugünkü catty Fiyatı

Bugünkü catty (CATTY) fiyatı $ 0,00005826 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut CATTY / USD dönüşüm oranı CATTY başına $ 0,00005826 şeklindedir.

catty, şu anda piyasa değeri açısından $ 58.247 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M CATTY şeklindedir. Son 24 saat içinde CATTY, $ 0,00005817 (en düşük) ile $ 0,00005854 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00063313 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005817 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CATTY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

catty (CATTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,25K$ 58,25K $ 58,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,25K$ 58,25K $ 58,25K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.801.726,098223 999.801.726,098223 999.801.726,098223

Şu anki catty piyasa değeri $ 58,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATTY arzı 999,80M olup, toplam arzı 999801726.098223. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,25K.