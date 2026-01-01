Bugünkü Ceylon Fiyatı

Bugünkü Ceylon (RS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 26,61 değişim gösterdi. Mevcut RS / USD dönüşüm oranı RS başına -- şeklindedir.

Ceylon, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.318 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,00T RS şeklindedir. Son 24 saat içinde RS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000061 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RS, son bir saatte -%3,65 ve son 7 günde -%25,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ceylon (RS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,32K$ 41,32K $ 41,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,32K$ 41,32K $ 41,32K Dolaşım Arzı 4,00T 4,00T 4,00T Toplam Arz 3.999.889.725.101,596 3.999.889.725.101,596 3.999.889.725.101,596

Şu anki Ceylon piyasa değeri $ 41,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RS arzı 4,00T olup, toplam arzı 3999889725101.596. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,32K.