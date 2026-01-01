Bugünkü Chadrizard Fiyatı

Bugünkü Chadrizard ($ZARD) fiyatı $ 0,00001328 olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut $ZARD / USD dönüşüm oranı $ZARD başına $ 0,00001328 şeklindedir.

Chadrizard, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.277,19 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B $ZARD şeklindedir. Son 24 saat içinde $ZARD, $ 0,00001284 (en düşük) ile $ 0,00001329 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022552 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001235 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $ZARD, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%13,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chadrizard ($ZARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,28K$ 13,28K $ 13,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,28K$ 13,28K $ 13,28K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chadrizard piyasa değeri $ 13,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ZARD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,28K.