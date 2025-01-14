Chain of Legends Fiyatı (CLEG)
Bugün için canlı Chain of Legends (CLEG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 49.96K USD. CLEG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chain of Legends Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.40K USD
- Gün içindeki Chain of Legends fiyat değişimi +3.44%
- Dolaşımdaki arz: 68.33M USD.
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Gün içerisinde, Chain of Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Chain of Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Chain of Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Chain of Legends / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.44%
|30 Gün
|$ 0
|-12.36%
|60 Gün
|$ 0
|-25.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Chain of Legends fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+3.44%
-6.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.
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