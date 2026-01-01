Bugünkü Chain Talk Daily Fiyatı

Bugünkü Chain Talk Daily (CTD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,07 değişim gösterdi. Mevcut CTD / USD dönüşüm oranı CTD başına -- şeklindedir.

Chain Talk Daily, şu anda piyasa değeri açısından $ 73.413 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CTD şeklindedir. Son 24 saat içinde CTD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00415884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CTD, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde +%2,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chain Talk Daily (CTD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,41K$ 73,41K $ 73,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,41K$ 73,41K $ 73,41K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Chain Talk Daily piyasa değeri $ 73,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CTD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,41K.