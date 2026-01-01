Bugünkü Chain4Energy Fiyatı

Bugünkü Chain4Energy (C4E) fiyatı $ 0,00187553 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut C4E / USD dönüşüm oranı C4E başına $ 0,00187553 şeklindedir.

Chain4Energy, şu anda piyasa değeri açısından $ 201.434 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 107,40M C4E şeklindedir. Son 24 saat içinde C4E, $ 0,00181519 (en düşük) ile $ 0,00190166 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,079614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00181519 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, C4E, son bir saatte +%0,56 ve son 7 günde -%4,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chain4Energy (C4E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 201,43K$ 201,43K $ 201,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 586,19K$ 586,19K $ 586,19K Dolaşım Arzı 107,40M 107,40M 107,40M Toplam Arz 312.551.806,314113 312.551.806,314113 312.551.806,314113

Şu anki Chain4Energy piyasa değeri $ 201,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki C4E arzı 107,40M olup, toplam arzı 312551806.314113. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 586,19K.