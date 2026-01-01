Bugünkü Charged Particles Fiyatı

Bugünkü Charged Particles (IONX) fiyatı $ 0,0008746 olup, son 24 saatte % 9,06 değişim gösterdi. Mevcut IONX / USD dönüşüm oranı IONX başına $ 0,0008746 şeklindedir.

Charged Particles, şu anda piyasa değeri açısından $ 69.861 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 79,88M IONX şeklindedir. Son 24 saat içinde IONX, $ 0,00080055 (en düşük) ile $ 0,00107361 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,75 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00067795 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IONX, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%12,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Charged Particles (IONX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,86K$ 69,86K $ 69,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,46K$ 87,46K $ 87,46K Dolaşım Arzı 79,88M 79,88M 79,88M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Charged Particles piyasa değeri $ 69,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IONX arzı 79,88M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,46K.