Charles the Chad Fiyatı (CHAD)
Bugün için canlı Charles the Chad (CHAD) fiyatı, 0.01302814 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.08M USD. CHAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Charles the Chad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 145.33K USD
- Gün içindeki Charles the Chad fiyat değişimi -6.88%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Charles the Chad / USD fiyat değişimi, $ -0.00096402870585601.
Son 30 gün içerisinde, Charles the Chad / USD fiyat değişimi, $ -0.0011716128.
Son 60 gün içerisinde, Charles the Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Charles the Chad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00096402870585601
|-6.88%
|30 Gün
|$ -0.0011716128
|-8.99%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Charles the Chad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.70%
-6.88%
-34.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.
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