Bugünkü CheckDot (CDT) fiyatı $ 0,04483711 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut CDT / USD dönüşüm oranı CDT başına $ 0,04483711 şeklindedir.

CheckDot, şu anda piyasa değeri açısından $ 331.348 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,39M CDT şeklindedir. Son 24 saat içinde CDT, $ 0,04468407 (en düşük) ile $ 0,0454622 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00930431 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CDT, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%8,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CheckDot (CDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 331,35K$ 331,35K $ 331,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 448,34K$ 448,34K $ 448,34K Dolaşım Arzı 7,39M 7,39M 7,39M Toplam Arz 9.999.250,0 9.999.250,0 9.999.250,0

Şu anki CheckDot piyasa değeri $ 331,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CDT arzı 7,39M olup, toplam arzı 9999250.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 448,34K.