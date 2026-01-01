Bugünkü ChimpStrategy Fiyatı

Bugünkü ChimpStrategy (CHMPSTR) fiyatı $ 0,00358386 olup, son 24 saatte % 3,97 değişim gösterdi. Mevcut CHMPSTR / USD dönüşüm oranı CHMPSTR başına $ 0,00358386 şeklindedir.

ChimpStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.168.181 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 884,09M CHMPSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde CHMPSTR, $ 0,00358199 (en düşük) ile $ 0,00376405 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00693592 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00151428 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHMPSTR, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%7,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ChimpStrategy (CHMPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Dolaşım Arzı 884,09M 884,09M 884,09M Toplam Arz 884.093.576,3193495 884.093.576,3193495 884.093.576,3193495

