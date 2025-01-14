Civic Fiyatı (CVC)
Bugün için canlı Civic (CVC) fiyatı, 0.164624 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 131.38M USD. CVC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Civic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.89M USD
- Gün içindeki Civic fiyat değişimi -3.68%
- Dolaşımdaki arz: 802.00M USD.
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Gün içerisinde, Civic / USD fiyat değişimi, $ -0.006291497269567.
Son 30 gün içerisinde, Civic / USD fiyat değişimi, $ -0.0245740335.
Son 60 gün içerisinde, Civic / USD fiyat değişimi, $ +0.0529564787.
Son 90 gün içerisinde, Civic / USD fiyat değişimi, $ +0.01781988743272004.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.006291497269567
|-3.68%
|30 Gün
|$ -0.0245740335
|-14.92%
|60 Gün
|$ +0.0529564787
|+32.17%
|90 Gün
|$ +0.01781988743272004
|+12.14%
En güncel Civic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.03%
-3.68%
-13.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.
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|1 CVC / AUD
A$0.26504464
|1 CVC / GBP
￡0.13334544
|1 CVC / EUR
€0.15968528
|1 CVC / USD
$0.164624
|1 CVC / MYR
RM0.74245424
|1 CVC / TRY
₺5.84085952
|1 CVC / JPY
¥25.92498752
|1 CVC / RUB
₽16.91017728
|1 CVC / INR
₹14.26631584
|1 CVC / IDR
Rp2,698.75366656
|1 CVC / PHP
₱9.65355136
|1 CVC / EGP
￡E.8.313512
|1 CVC / BRL
R$1.00256016
|1 CVC / CAD
C$0.23541232
|1 CVC / BDT
৳20.0100472
|1 CVC / NGN
₦255.22975712
|1 CVC / UAH
₴6.9800576
|1 CVC / VES
Bs8.725072
|1 CVC / PKR
Rs45.8807088
|1 CVC / KZT
₸87.42522144
|1 CVC / THB
฿5.71409904
|1 CVC / TWD
NT$5.4408232
|1 CVC / CHF
Fr0.14980784
|1 CVC / HKD
HK$1.28077472
|1 CVC / MAD
.د.م1.66105616