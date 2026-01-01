Bugünkü Claynosaurz Strategy Fiyatı

Bugünkü Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CNZSTRAT / USD dönüşüm oranı CNZSTRAT başına -- şeklindedir.

Claynosaurz Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 115.023 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 898,92M CNZSTRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde CNZSTRAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00188256 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CNZSTRAT, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 115,02K$ 115,02K $ 115,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,02K$ 115,02K $ 115,02K Dolaşım Arzı 898,92M 898,92M 898,92M Toplam Arz 898.921.154,7546417 898.921.154,7546417 898.921.154,7546417

Şu anki Claynosaurz Strategy piyasa değeri $ 115,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNZSTRAT arzı 898,92M olup, toplam arzı 898921154.7546417. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,02K.