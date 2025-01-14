COAL Fiyatı (COAL)
Bugün için canlı COAL (COAL) fiyatı, 0.04094438 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 859.83K USD. COAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
COAL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.48K USD
- Gün içindeki COAL fiyat değişimi -21.66%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
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Gün içerisinde, COAL / USD fiyat değişimi, $ -0.011323521509141067.
Son 30 gün içerisinde, COAL / USD fiyat değişimi, $ -0.0158345715.
Son 60 gün içerisinde, COAL / USD fiyat değişimi, $ -0.0353505997.
Son 90 gün içerisinde, COAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.011323521509141067
|-21.66%
|30 Gün
|$ -0.0158345715
|-38.67%
|60 Gün
|$ -0.0353505997
|-86.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel COAL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.47%
-21.66%
-39.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
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|1 COAL / AUD
A$0.0659204518
|1 COAL / GBP
￡0.0331649478
|1 COAL / EUR
€0.0397160486
|1 COAL / USD
$0.04094438
|1 COAL / MYR
RM0.18424971
|1 COAL / TRY
₺1.4531160462
|1 COAL / JPY
¥6.4479209624
|1 COAL / RUB
₽4.207035045
|1 COAL / INR
₹3.5584760658
|1 COAL / IDR
Rp671.2192368672
|1 COAL / PHP
₱2.4005689994
|1 COAL / EGP
￡E.2.0681006338
|1 COAL / BRL
R$0.2493512742
|1 COAL / CAD
C$0.0585504634
|1 COAL / BDT
৳4.976789389
|1 COAL / NGN
₦63.4793478644
|1 COAL / UAH
₴1.736041712
|1 COAL / VES
Bs2.17005214
|1 COAL / PKR
Rs11.411198706
|1 COAL / KZT
₸21.7439224428
|1 COAL / THB
฿1.420769986
|1 COAL / TWD
NT$1.3540306466
|1 COAL / CHF
Fr0.0372593858
|1 COAL / HKD
HK$0.3185472764
|1 COAL / MAD
.د.م0.4131287942