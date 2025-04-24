Code Sprout Fiyatı (SPROUT)
Bugün için canlı Code Sprout (SPROUT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPROUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Code Sprout Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Code Sprout fiyat değişimi -17.69%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Code Sprout / USD fiyat değişimi, $ -0.000145173047431019.
Son 30 gün içerisinde, Code Sprout / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Code Sprout / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Code Sprout / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000145173047431019
|-17.69%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Code Sprout fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.42%
-17.69%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.
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