Bugünkü coinage Fiyatı

Bugünkü coinage (COINAGE) fiyatı $ 0,00032834 olup, son 24 saatte % 11,13 değişim gösterdi. Mevcut COINAGE / USD dönüşüm oranı COINAGE başına $ 0,00032834 şeklindedir.

coinage, şu anda piyasa değeri açısından $ 328.342 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B COINAGE şeklindedir. Son 24 saat içinde COINAGE, $ 0,00029587 (en düşük) ile $ 0,00038842 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01197817 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00029587 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COINAGE, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde -%37,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

coinage (COINAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 328,34K$ 328,34K $ 328,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 328,34K$ 328,34K $ 328,34K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

