Bugünkü COMFY Fiyatı

Bugünkü COMFY (DCP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,44 değişim gösterdi. Mevcut DCP / USD dönüşüm oranı DCP başına -- şeklindedir.

COMFY, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.059,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DCP şeklindedir. Son 24 saat içinde DCP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DCP, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde -%11,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

COMFY (DCP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,06K$ 4,06K $ 4,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,06K$ 4,06K $ 4,06K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

