Bugünkü Compliant Naira Fiyatı

Bugünkü Compliant Naira (CNGN) fiyatı $ 0,0006841 olup, son 24 saatte % 1,63 değişim gösterdi. Mevcut CNGN / USD dönüşüm oranı CNGN başına $ 0,0006841 şeklindedir.

Compliant Naira, şu anda piyasa değeri açısından $ 898.375 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,31B CNGN şeklindedir. Son 24 saat içinde CNGN, $ 0,00067311 (en düşük) ile $ 0,00068438 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00071995 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00064906 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CNGN, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%1,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Compliant Naira (CNGN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 898,38K$ 898,38K $ 898,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 898,38K$ 898,38K $ 898,38K Dolaşım Arzı 1,31B 1,31B 1,31B Toplam Arz 1.313.200.832,98 1.313.200.832,98 1.313.200.832,98

Şu anki Compliant Naira piyasa değeri $ 898,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNGN arzı 1,31B olup, toplam arzı 1313200832.98. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 898,38K.