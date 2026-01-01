Bugünkü Compound USDC Fiyatı

Bugünkü Compound USDC (CUSDC) fiyatı $ 0,02531671 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut CUSDC / USD dönüşüm oranı CUSDC başına $ 0,02531671 şeklindedir.

Compound USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.150.380 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 519,43M CUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde CUSDC, $ 0,02530137 (en düşük) ile $ 0,02533617 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,220912 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00620705 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CUSDC, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Compound USDC (CUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,15M$ 13,15M $ 13,15M Dolaşım Arzı 519,43M 519,43M 519,43M Toplam Arz 519.434.855,2749996 519.434.855,2749996 519.434.855,2749996

Şu anki Compound USDC piyasa değeri $ 13,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUSDC arzı 519,43M olup, toplam arzı 519434855.2749996. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,15M.