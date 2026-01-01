BorsaDEX+
Bugünkü canlı Compound USDC fiyatı 0,02531671 USD. CUSDC piyasa değeri ise 13.150.380 USD. CUSDC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CUSDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

CUSDC Fiyat Bilgileri

CUSDC Nedir

CUSDC Resmi Websitesi

CUSDC Token Ekonomisi

CUSDC Fiyat Tahmini

Compound USDC Logosu

Compound USDC Fiyatı (CUSDC)

Listelenmedi

1 CUSDC / USD Canlı Fiyatı:

$0,02531671
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Compound USDC (CUSDC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:21:38 (UTC+8)

Bugünkü Compound USDC Fiyatı

Bugünkü Compound USDC (CUSDC) fiyatı $ 0,02531671 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut CUSDC / USD dönüşüm oranı CUSDC başına $ 0,02531671 şeklindedir.

Compound USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.150.380 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 519,43M CUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde CUSDC, $ 0,02530137 (en düşük) ile $ 0,02533617 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,220912 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00620705 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CUSDC, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Compound USDC (CUSDC) Piyasa Bilgileri

$ 13,15M
--
$ 13,15M
519,43M
519.434.855,2749996
Şu anki Compound USDC piyasa değeri $ 13,15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUSDC arzı 519,43M olup, toplam arzı 519434855.2749996. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,15M.

Compound USDC Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02530137
24 sa Düşük
$ 0,02533617
24 sa Yüksek

$ 0,02530137
$ 0,02533617
$ 0,220912
$ 0,00620705
-%0,01

-%0,00

-%0,03

-%0,03

Compound USDC (CUSDC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Compound USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Compound USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0000072481.
Son 60 gün içerisinde, Compound USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0000592411.
Son 90 gün içerisinde, Compound USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,00010332403716601.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ +0,0000072481+%0,03
60 Gün$ +0,0000592411+%0,23
90 Gün$ +0,00010332403716601+%0,41

Compound USDC için Fiyat Tahmini

2030 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CUSDC için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Compound USDC (CUSDC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Compound USDC fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Compound USDC varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Compound USDC Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CUSDC varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Compound USDC (CUSDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Compound USDC Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Compound USDC ne kadar olacak?
Compound USDC yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Compound USDC fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:21:38 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元

Compound USDC Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

