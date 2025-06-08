Compute Horde Logosu

Compute Horde Fiyatı (SN12)

USD

Compute Horde (SN12) Canlı Fiyat Grafiği

$7,21
$7,21$7,21
+%6,30(1D)

Bugünkü Compute Horde (SN12) Fiyatı

Bugün için canlı Compute Horde (SN12) fiyatı, 7,21 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9,20M USD. SN12 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Compute Horde Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Compute Horde fiyat değişimi +%6,39
- Dolaşımdaki arz: 1,28M USD.

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USD Bazında Compute Horde (SN12) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ +0,432779.
Son 30 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,432779+%6,39
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Compute Horde (SN12) Fiyat Analizi

En güncel Compute Horde fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6,76
$ 6,76$ 6,76

$ 7,41
$ 7,41$ 7,41

$ 7,41
$ 7,41$ 7,41

-%0,33

+%6,39

--

Compute Horde (SN12) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,20M
$ 9,20M$ 9,20M

--
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1,28M
1,28M 1,28M

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Compute Horde (SN12) Kaynağı

Resmi Websitesi

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SN12 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN12 / VND
189.731,15
1 SN12 / AUD
A$11,0313
1 SN12 / GBP
5,2633
1 SN12 / EUR
6,2727
1 SN12 / USD
$7,21
1 SN12 / MYR
RM30,4262
1 SN12 / TRY
282,7041
1 SN12 / JPY
¥1.044,4406
1 SN12 / RUB
566,3455
1 SN12 / INR
618,4738
1 SN12 / IDR
Rp118.196,7024
1 SN12 / KRW
9.809,4934
1 SN12 / PHP
403,1111
1 SN12 / EGP
￡E.357,4718
1 SN12 / BRL
R$40,0876
1 SN12 / CAD
C$9,8056
1 SN12 / BDT
881,1341
1 SN12 / NGN
11.248,0326
1 SN12 / UAH
298,5661
1 SN12 / VES
Bs706,58
1 SN12 / PKR
Rs2.034,3736
1 SN12 / KZT
3.676,6674
1 SN12 / THB
฿235,4065
1 SN12 / TWD
NT$215,7953
1 SN12 / AED
د.إ26,4607
1 SN12 / CHF
Fr5,9122
1 SN12 / HKD
HK$56,5264
1 SN12 / MAD
.د.م65,9715
1 SN12 / MXN
$137,711