Bugünkü ComputerStrategy Fiyatı

Bugünkü ComputerStrategy (CMPSTR) fiyatı $ 0,00000841 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CMPSTR / USD dönüşüm oranı CMPSTR başına $ 0,00000841 şeklindedir.

ComputerStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.832,74 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 931,60M CMPSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde CMPSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00010298 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000793 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CMPSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ComputerStrategy (CMPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,83K$ 7,83K $ 7,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,83K$ 7,83K $ 7,83K Dolaşım Arzı 931,60M 931,60M 931,60M Toplam Arz 931.596.964,5336446 931.596.964,5336446 931.596.964,5336446

