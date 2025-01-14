Comtech Gold Fiyatı (CGO)
Bugün için canlı Comtech Gold (CGO) fiyatı, 85.54 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.28M USD. CGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Comtech Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 333.33K USD
- Gün içindeki Comtech Gold fiyat değişimi -0.95%
- Dolaşımdaki arz: 132.00K USD.
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Gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ -0.82051990976123.
Son 30 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ +0.7458745840.
Son 60 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ +3.1734570140.
Son 90 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ +0.1005439502803.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.82051990976123
|-0.95%
|30 Gün
|$ +0.7458745840
|+0.87%
|60 Gün
|$ +3.1734570140
|+3.71%
|90 Gün
|$ +0.1005439502803
|+0.12%
En güncel Comtech Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.54%
-0.95%
+1.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
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R$520.9386
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৳10,397.387
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