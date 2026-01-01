Bugünkü Concilium Fiyatı

Bugünkü Concilium (CONCILIUM) fiyatı $ 1,16 olup, son 24 saatte % 3,72 değişim gösterdi. Mevcut CONCILIUM / USD dönüşüm oranı CONCILIUM başına $ 1,16 şeklindedir.

Concilium, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.634.665 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,88M CONCILIUM şeklindedir. Son 24 saat içinde CONCILIUM, $ 1,15 (en düşük) ile $ 1,2 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,57 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,1 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CONCILIUM, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde +%0,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Concilium (CONCILIUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,63M$ 5,63M $ 5,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,78M$ 5,78M $ 5,78M Dolaşım Arzı 4,88M 4,88M 4,88M Toplam Arz 4.999.999,999999373 4.999.999,999999373 4.999.999,999999373

Şu anki Concilium piyasa değeri $ 5,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CONCILIUM arzı 4,88M olup, toplam arzı 4999999.999999373. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,78M.