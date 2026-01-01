Bugünkü Copper Inu Fiyatı

Bugünkü Copper Inu (COPPER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut COPPER / USD dönüşüm oranı COPPER başına -- şeklindedir.

Copper Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.692,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,27M COPPER şeklindedir. Son 24 saat içinde COPPER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COPPER, son bir saatte -- ve son 7 günde +%25,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Copper Inu (COPPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,69K$ 5,69K $ 5,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,69K$ 5,69K $ 5,69K Dolaşım Arzı 999,27M 999,27M 999,27M Toplam Arz 999.273.299,783743 999.273.299,783743 999.273.299,783743

