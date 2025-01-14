Cosanta Fiyatı (COSA)
Bugün için canlı Cosanta (COSA) fiyatı, 3.08 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 772.83K USD. COSA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cosanta Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.75K USD
- Gün içindeki Cosanta fiyat değişimi +0.41%
- Dolaşımdaki arz: 251.08K USD.
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Gün içerisinde, Cosanta / USD fiyat değişimi, $ +0.0125943.
Son 30 gün içerisinde, Cosanta / USD fiyat değişimi, $ +0.5101468680.
Son 60 gün içerisinde, Cosanta / USD fiyat değişimi, $ +22.2174512560.
Son 90 gün içerisinde, Cosanta / USD fiyat değişimi, $ +2.74484993082709687.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0125943
|+0.41%
|30 Gün
|$ +0.5101468680
|+16.56%
|60 Gün
|$ +22.2174512560
|+721.35%
|90 Gün
|$ +2.74484993082709687
|+818.99%
En güncel Cosanta fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
+0.41%
-5.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
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|1 COSA / AUD
A$4.9588
|1 COSA / GBP
￡2.4948
|1 COSA / EUR
€2.9876
|1 COSA / USD
$3.08
|1 COSA / MYR
RM13.86
|1 COSA / TRY
₺109.3092
|1 COSA / JPY
¥485.0384
|1 COSA / RUB
₽316.47
|1 COSA / INR
₹267.652
|1 COSA / IDR
Rp50,491.7952
|1 COSA / PHP
₱180.5804
|1 COSA / EGP
￡E.155.5708
|1 COSA / BRL
R$18.7572
|1 COSA / CAD
C$4.4044
|1 COSA / BDT
৳374.374
|1 COSA / NGN
₦4,775.1704
|1 COSA / UAH
₴130.592
|1 COSA / VES
Bs163.24
|1 COSA / PKR
Rs858.396
|1 COSA / KZT
₸1,635.6648
|1 COSA / THB
฿106.9068
|1 COSA / TWD
NT$101.8864
|1 COSA / CHF
Fr2.8028
|1 COSA / HKD
HK$23.9624
|1 COSA / MAD
.د.م31.0772