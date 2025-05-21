CREATOR Fiyatı (CREATOR)
Bugün için canlı CREATOR (CREATOR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 93,97K USD. CREATOR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CREATOR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki CREATOR fiyat değişimi -%5,91
- Dolaşımdaki arz: 729,53M USD.
MEXC'deki CREATOR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CREATOR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, CREATOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CREATOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CREATOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CREATOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%5,91
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CREATOR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,19
-%5,91
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Creator is building a set of AI Agents to help businesses grow organically across channels. Our platform enables users to generate high-quality content for blogs, social media posts, and short-form videos, all tailored to their brand voice and marketing goals. From idea to execution, our AI Agents assist with topic discovery, writing, design, and even publishing through native integrations with platforms like WordPress, Shopify, and more. We’re making it simple for small businesses, creators, and founders to run content-led marketing without needing to hire a full team. Think of Creator as your personal digital content team, powered by AI. The $CREATOR token powers the ecosystem. Users can use tokens to pay for subscriptions, buy extra content credits, and unlock premium features. They’re also rewarded with tokens when they refer other businesses to join the platform. In the near future, we’ll introduce a staking pool. Users who stake their $CREATOR tokens will receive platform benefits such as additional credits, subscription rewards, and exclusive access to new features and agents. Creator aims to become the go-to content engine for SMBs, bridging the gap between marketing expertise and execution—making organic growth more accessible, scalable, and rewarding.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CREATOR / VND
₫--
|1 CREATOR / AUD
A$--
|1 CREATOR / GBP
￡--
|1 CREATOR / EUR
€--
|1 CREATOR / USD
$--
|1 CREATOR / MYR
RM--
|1 CREATOR / TRY
₺--
|1 CREATOR / JPY
¥--
|1 CREATOR / RUB
₽--
|1 CREATOR / INR
₹--
|1 CREATOR / IDR
Rp--
|1 CREATOR / KRW
₩--
|1 CREATOR / PHP
₱--
|1 CREATOR / EGP
￡E.--
|1 CREATOR / BRL
R$--
|1 CREATOR / CAD
C$--
|1 CREATOR / BDT
৳--
|1 CREATOR / NGN
₦--
|1 CREATOR / UAH
₴--
|1 CREATOR / VES
Bs--
|1 CREATOR / PKR
Rs--
|1 CREATOR / KZT
₸--
|1 CREATOR / THB
฿--
|1 CREATOR / TWD
NT$--
|1 CREATOR / AED
د.إ--
|1 CREATOR / CHF
Fr--
|1 CREATOR / HKD
HK$--
|1 CREATOR / MAD
.د.م--
|1 CREATOR / MXN
$--