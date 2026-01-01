Bugünkü Croatian Football Federation Token (VATRENI) fiyatı $ 1,15 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut VATRENI / USD dönüşüm oranı VATRENI başına $ 1,15 şeklindedir.

Croatian Football Federation Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.611.251 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,00M VATRENI şeklindedir. Son 24 saat içinde VATRENI, $ 1,15 (en düşük) ile $ 1,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,46 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,050045 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VATRENI, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%8,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,61M$ 4,61M $ 4,61M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,24M$ 24,24M $ 24,24M Dolaşım Arzı 4,00M 4,00M 4,00M Toplam Arz 20.999.999,441835824 20.999.999,441835824 20.999.999,441835824

Şu anki Croatian Football Federation Token piyasa değeri $ 4,61M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VATRENI arzı 4,00M olup, toplam arzı 20999999.441835824. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,24M.