Bugünkü Cronos Legends Fiyatı

Bugünkü Cronos Legends (CLG) fiyatı $ 165,31 olup, son 24 saatte % 5,30 değişim gösterdi. Mevcut CLG / USD dönüşüm oranı CLG başına $ 165,31 şeklindedir.

Cronos Legends, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.983 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 260,02 CLG şeklindedir. Son 24 saat içinde CLG, $ 159,09 (en düşük) ile $ 176,39 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 474,6 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 52,75 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLG, son bir saatte +%0,87 ve son 7 günde -%15,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cronos Legends (CLG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,98K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,01K Dolaşım Arzı 260,02 Toplam Arz 477,9525

Şu anki Cronos Legends piyasa değeri $ 42,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLG arzı 260,02 olup, toplam arzı 477.9525. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,01K.