Bugünkü CrowdStrike xStock Fiyatı

Bugünkü CrowdStrike xStock (CRWDX) fiyatı $ 469,19 olup, son 24 saatte % 1,22 değişim gösterdi. Mevcut CRWDX / USD dönüşüm oranı CRWDX başına $ 469,19 şeklindedir.

CrowdStrike xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 257.153 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 549,49 CRWDX şeklindedir. Son 24 saat içinde CRWDX, $ 467,46 (en düşük) ile $ 475,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 563,49 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 403,98 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRWDX, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%1,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 257,15K$ 257,15K $ 257,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,84M$ 28,84M $ 28,84M Dolaşım Arzı 549,49 549,49 549,49 Toplam Arz 61.620,0 61.620,0 61.620,0

Şu anki CrowdStrike xStock piyasa değeri $ 257,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRWDX arzı 549,49 olup, toplam arzı 61620.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,84M.