CrowdSwap Fiyatı (CROWD)
Bugün için canlı CrowdSwap (CROWD) fiyatı, 0.00435484 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.44M USD. CROWD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CrowdSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.32K USD
- Gün içindeki CrowdSwap fiyat değişimi -5.68%
- Dolaşımdaki arz: 330.74M USD.
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Gün içerisinde, CrowdSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.000262679795160803.
Son 30 gün içerisinde, CrowdSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0015058344.
Son 60 gün içerisinde, CrowdSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0010122124.
Son 90 gün içerisinde, CrowdSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.000992441005906875.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000262679795160803
|-5.68%
|30 Gün
|$ -0.0015058344
|-34.57%
|60 Gün
|$ +0.0010122124
|+23.24%
|90 Gün
|$ +0.000992441005906875
|+29.52%
En güncel CrowdSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.08%
-5.68%
-14.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
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