CRYORAT Fiyatı (CRYORAT)
Bugün için canlı CRYORAT (CRYORAT) fiyatı, 0.120581 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 979.53K USD. CRYORAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CRYORAT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.91K USD
- Gün içindeki CRYORAT fiyat değişimi +17.10%
- Dolaşımdaki arz: 8.12M USD.
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Gün içerisinde, CRYORAT / USD fiyat değişimi, $ +0.01760514.
Son 30 gün içerisinde, CRYORAT / USD fiyat değişimi, $ +0.0855815930.
Son 60 gün içerisinde, CRYORAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CRYORAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01760514
|+17.10%
|30 Gün
|$ +0.0855815930
|+70.97%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CRYORAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.30%
+17.10%
-30.75%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.
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|1 CRYORAT / AUD
A$0.19413541
|1 CRYORAT / GBP
￡0.09887642
|1 CRYORAT / EUR
€0.11696357
|1 CRYORAT / USD
$0.120581
|1 CRYORAT / MYR
RM0.5426145
|1 CRYORAT / TRY
₺4.27941969
|1 CRYORAT / JPY
¥19.04576895
|1 CRYORAT / RUB
₽12.43431272
|1 CRYORAT / INR
₹10.43869717
|1 CRYORAT / IDR
Rp1,976.73738864
|1 CRYORAT / PHP
₱7.08654537
|1 CRYORAT / EGP
￡E.6.08331145
|1 CRYORAT / BRL
R$0.73433829
|1 CRYORAT / CAD
C$0.17243083
|1 CRYORAT / BDT
৳14.57341966
|1 CRYORAT / NGN
₦186.36878779
|1 CRYORAT / UAH
₴5.1126344
|1 CRYORAT / VES
Bs6.390793
|1 CRYORAT / PKR
Rs33.6059247
|1 CRYORAT / KZT
₸64.03574586
|1 CRYORAT / THB
฿4.19018975
|1 CRYORAT / TWD
NT$3.97676138
|1 CRYORAT / CHF
Fr0.10972871
|1 CRYORAT / HKD
HK$0.93812018
|1 CRYORAT / MAD
.د.م1.21183905