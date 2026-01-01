Bugünkü Cryptify AI Fiyatı

Bugünkü Cryptify AI (CRAI) fiyatı $ 0,00001238 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut CRAI / USD dönüşüm oranı CRAI başına $ 0,00001238 şeklindedir.

Cryptify AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.376,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CRAI şeklindedir. Son 24 saat içinde CRAI, $ 0,00001231 (en düşük) ile $ 0,00001258 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01693415 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRAI, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%10,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cryptify AI (CRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,38K$ 12,38K $ 12,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,38K$ 12,38K $ 12,38K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cryptify AI piyasa değeri $ 12,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,38K.