Bugünkü Crypto Twitter Fiyatı

Bugünkü Crypto Twitter (CT) fiyatı $ 0,00002485 olup, son 24 saatte % 1,19 değişim gösterdi. Mevcut CT / USD dönüşüm oranı CT başına $ 0,00002485 şeklindedir.

Crypto Twitter, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.689 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 913,15M CT şeklindedir. Son 24 saat içinde CT, $ 0,00002463 (en düşük) ile $ 0,00002515 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,002489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001977 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crypto Twitter (CT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,69K$ 22,69K $ 22,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,69K$ 22,69K $ 22,69K Dolaşım Arzı 913,15M 913,15M 913,15M Toplam Arz 913.152.928,903644 913.152.928,903644 913.152.928,903644

Şu anki Crypto Twitter piyasa değeri $ 22,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CT arzı 913,15M olup, toplam arzı 913152928.903644. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,69K.