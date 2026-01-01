Bugünkü CryptoLoots Fiyatı

Bugünkü CryptoLoots (CLOOTS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5.58 değişim gösterdi. Mevcut CLOOTS / USD dönüşüm oranı CLOOTS başına -- şeklindedir.

CryptoLoots, şu anda piyasa değeri açısından $ 71,903 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 985.16M CLOOTS şeklindedir. Son 24 saat içinde CLOOTS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00211204 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLOOTS, son bir saatte +0.46% ve son 7 günde -7.57% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CryptoLoots (CLOOTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 71.90K$ 71.90K $ 71.90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71.90K$ 71.90K $ 71.90K Dolaşım Arzı 985.16M 985.16M 985.16M Toplam Arz 985,161,081.295812 985,161,081.295812 985,161,081.295812

