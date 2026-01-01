Bugünkü CryptoPeso Fiyatı

Bugünkü CryptoPeso (CRP) fiyatı $ 0,04058904 olup, son 24 saatte % 8,30 değişim gösterdi. Mevcut CRP / USD dönüşüm oranı CRP başına $ 0,04058904 şeklindedir.

CryptoPeso, şu anda piyasa değeri açısından $ 933.618 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 23,00M CRP şeklindedir. Son 24 saat içinde CRP, $ 0,0362103 (en düşük) ile $ 0,04117438 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,110133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0362103 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRP, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%2,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CryptoPeso (CRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 933,62K$ 933,62K $ 933,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 933,62K$ 933,62K $ 933,62K Dolaşım Arzı 23,00M 23,00M 23,00M Toplam Arz 23.000.000,0 23.000.000,0 23.000.000,0

Şu anki CryptoPeso piyasa değeri $ 933,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRP arzı 23,00M olup, toplam arzı 23000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 933,62K.