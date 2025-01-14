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cWBTC Fiyatı (CWBTC)

USD

cWBTC (CWBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$1,892.96
$1,892.96$1,892.96
+0.10%(1D)

Bugünkü cWBTC (CWBTC) Fiyatı

Bugün için canlı cWBTC (CWBTC) fiyatı, 1,892.96 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 328.00M USD. CWBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
cWBTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki cWBTC fiyat değişimi +0.10%
- Dolaşımdaki arz: 173.47K USD.

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USD Bazında cWBTC (CWBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, cWBTC / USD fiyat değişimi, $ +1.98.
Son 30 gün içerisinde, cWBTC / USD fiyat değişimi, $ -127.4092694240.
Son 60 gün içerisinde, cWBTC / USD fiyat değişimi, $ +133.1748469920.
Son 90 gün içerisinde, cWBTC / USD fiyat değişimi, $ +550.1955287111313.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.98+0.10%
30 Gün$ -127.4092694240-6.73%
60 Gün$ +133.1748469920+7.04%
90 Gün$ +550.1955287111313+40.97%

cWBTC (CWBTC) Fiyat Analizi

En güncel cWBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,810.48
$ 1,810.48$ 1,810.48

$ 1,923.21
$ 1,923.21$ 1,923.21

$ 2,172.72
$ 2,172.72$ 2,172.72

+0.49%

+0.10%

-7.25%

cWBTC (CWBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 328.00M
$ 328.00M$ 328.00M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

173.47K
173.47K 173.47K

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cWBTC (CWBTC) Kaynağı

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CWBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CWBTC / AUD
A$3,047.6656
1 CWBTC / GBP
1,533.2976
1 CWBTC / EUR
1,836.1712
1 CWBTC / USD
$1,892.96
1 CWBTC / MYR
RM8,537.2496
1 CWBTC / TRY
67,162.2208
1 CWBTC / JPY
¥298,103.3408
1 CWBTC / RUB
194,444.8512
1 CWBTC / INR
164,043.9136
1 CWBTC / IDR
Rp31,032,126.1824
1 CWBTC / PHP
111,003.1744
1 CWBTC / EGP
￡E.95,594.48
1 CWBTC / BRL
R$11,528.1264
1 CWBTC / CAD
C$2,706.9328
1 CWBTC / BDT
230,089.288
1 CWBTC / NGN
2,934,807.3248
1 CWBTC / UAH
80,261.504
1 CWBTC / VES
Bs100,326.88
1 CWBTC / PKR
Rs527,567.952
1 CWBTC / KZT
1,005,275.3376
1 CWBTC / THB
฿65,704.6416
1 CWBTC / TWD
NT$62,562.328
1 CWBTC / CHF
Fr1,722.5936
1 CWBTC / HKD
HK$14,727.2288
1 CWBTC / MAD
.د.م19,099.9664