Cyberdoge Fiyatı (CDOGE)
Bugün için canlı Cyberdoge (CDOGE) fiyatı, 0.00383712 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.84M USD. CDOGE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cyberdoge Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.75K USD
- Gün içindeki Cyberdoge fiyat değişimi -9.60%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
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Gün içerisinde, Cyberdoge / USD fiyat değişimi, $ -0.000407765641633888.
Son 30 gün içerisinde, Cyberdoge / USD fiyat değişimi, $ -0.0014683556.
Son 60 gün içerisinde, Cyberdoge / USD fiyat değişimi, $ -0.0017377000.
Son 90 gün içerisinde, Cyberdoge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000407765641633888
|-9.60%
|30 Gün
|$ -0.0014683556
|-38.26%
|60 Gün
|$ -0.0017377000
|-45.28%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cyberdoge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.63%
-9.60%
-24.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.
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|1 CDOGE / AUD
A$0.0061777632
|1 CDOGE / GBP
￡0.0031080672
|1 CDOGE / EUR
€0.0037220064
|1 CDOGE / USD
$0.00383712
|1 CDOGE / MYR
RM0.0173054112
|1 CDOGE / TRY
₺0.1361410176
|1 CDOGE / JPY
¥0.6042696576
|1 CDOGE / RUB
₽0.3941489664
|1 CDOGE / INR
₹0.3325248192
|1 CDOGE / IDR
Rp62.9035964928
|1 CDOGE / PHP
₱0.2250087168
|1 CDOGE / EGP
￡E.0.19377456
|1 CDOGE / BRL
R$0.0233680608
|1 CDOGE / CAD
C$0.0054870816
|1 CDOGE / BDT
৳0.466401936
|1 CDOGE / NGN
₦5.9489941056
|1 CDOGE / UAH
₴0.162693888
|1 CDOGE / VES
Bs0.20336736
|1 CDOGE / PKR
Rs1.069405344
|1 CDOGE / KZT
₸2.0377409472
|1 CDOGE / THB
฿0.1331864352
|1 CDOGE / TWD
NT$0.126816816
|1 CDOGE / CHF
Fr0.0034917792
|1 CDOGE / HKD
HK$0.0298527936
|1 CDOGE / MAD
.د.م0.0387165408