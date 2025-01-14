Cyberperp Fiyatı (CYB)
Bugün için canlı Cyberperp (CYB) fiyatı, 1.81 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.27M USD. CYB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cyberperp Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.75K USD
- Gün içindeki Cyberperp fiyat değişimi -5.03%
- Dolaşımdaki arz: 1.25M USD.
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Gün içerisinde, Cyberperp / USD fiyat değişimi, $ -0.096126311212572.
Son 30 gün içerisinde, Cyberperp / USD fiyat değişimi, $ -0.4228874950.
Son 60 gün içerisinde, Cyberperp / USD fiyat değişimi, $ +1.8099024410.
Son 90 gün içerisinde, Cyberperp / USD fiyat değişimi, $ +0.9881307240390043.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.096126311212572
|-5.03%
|30 Gün
|$ -0.4228874950
|-23.36%
|60 Gün
|$ +1.8099024410
|+99.99%
|90 Gün
|$ +0.9881307240390043
|+120.23%
En güncel Cyberperp fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.67%
-5.03%
-17.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
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