Bugünkü Cyclxv1 Fiyatı

Bugünkü Cyclxv1 (CYCLXV1) fiyatı $ 0,00000217 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CYCLXV1 / USD dönüşüm oranı CYCLXV1 başına $ 0,00000217 şeklindedir.

Cyclxv1, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.653 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B CYCLXV1 şeklindedir. Son 24 saat içinde CYCLXV1, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000088 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000178 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CYCLXV1, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cyclxv1 (CYCLXV1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,65K$ 21,65K $ 21,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,65K$ 21,65K $ 21,65K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

