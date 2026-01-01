Bugünkü DADI Insight Token Fiyatı

Bugünkü DADI Insight Token (DIT) fiyatı $ 17,62 olup, son 24 saatte % 0,71 değişim gösterdi. Mevcut DIT / USD dönüşüm oranı DIT başına $ 17,62 şeklindedir.

DADI Insight Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.708.731 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 551,28K DIT şeklindedir. Son 24 saat içinde DIT, $ 16,75 (en düşük) ile $ 17,98 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 21,61 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 7,47 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DIT, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde +%4,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DADI Insight Token (DIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,71M$ 9,71M $ 9,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,42M$ 26,42M $ 26,42M Dolaşım Arzı 551,28K 551,28K 551,28K Toplam Arz 1.500.000,0 1.500.000,0 1.500.000,0

