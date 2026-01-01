Bugünkü DAIFUKU Fiyatı

Bugünkü DAIFUKU (DAIFUKU) fiyatı $ 0,00000893 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DAIFUKU / USD dönüşüm oranı DAIFUKU başına $ 0,00000893 şeklindedir.

DAIFUKU, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.139,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 911,03M DAIFUKU şeklindedir. Son 24 saat içinde DAIFUKU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009708 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000834 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DAIFUKU, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DAIFUKU (DAIFUKU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,14K$ 8,14K $ 8,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,14K$ 8,14K $ 8,14K Dolaşım Arzı 911,03M 911,03M 911,03M Toplam Arz 911.025.121,3007833 911.025.121,3007833 911.025.121,3007833

Şu anki DAIFUKU piyasa değeri $ 8,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAIFUKU arzı 911,03M olup, toplam arzı 911025121.3007833. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,14K.