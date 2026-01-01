Bugünkü Danaher xStock Fiyatı

Bugünkü Danaher xStock (DHRX) fiyatı $ 230,47 olup, son 24 saatte % 0,38 değişim gösterdi. Mevcut DHRX / USD dönüşüm oranı DHRX başına $ 230,47 şeklindedir.

Danaher xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 250.433 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,09K DHRX şeklindedir. Son 24 saat içinde DHRX, $ 228,59 (en düşük) ile $ 234,15 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 235,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 180,2 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DHRX, son bir saatte -%1,56 ve son 7 günde +%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Danaher xStock (DHRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 250,43K$ 250,43K $ 250,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,74M$ 21,74M $ 21,74M Dolaşım Arzı 1,09K 1,09K 1,09K Toplam Arz 94.314,5964638804 94.314,5964638804 94.314,5964638804

Şu anki Danaher xStock piyasa değeri $ 250,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DHRX arzı 1,09K olup, toplam arzı 94314.5964638804. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,74M.