Dark Frontiers Fiyatı (DARK)
Bugün için canlı Dark Frontiers (DARK) fiyatı, 0.02032364 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.28M USD. DARK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dark Frontiers Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 348.51K USD
- Gün içindeki Dark Frontiers fiyat değişimi -1.96%
- Dolaşımdaki arz: 210.67M USD.
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Gün içerisinde, Dark Frontiers / USD fiyat değişimi, $ -0.00040687831612846.
Son 30 gün içerisinde, Dark Frontiers / USD fiyat değişimi, $ -0.0041835278.
Son 60 gün içerisinde, Dark Frontiers / USD fiyat değişimi, $ +0.0015012564.
Son 90 gün içerisinde, Dark Frontiers / USD fiyat değişimi, $ -0.001269143427267816.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00040687831612846
|-1.96%
|30 Gün
|$ -0.0041835278
|-20.58%
|60 Gün
|$ +0.0015012564
|+7.39%
|90 Gün
|$ -0.001269143427267816
|-5.87%
En güncel Dark Frontiers fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
-1.96%
-10.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Dark Frontiers" is a gamified space realm governed by a Gamestarter produced DAO. As NFT standards and values are shifting towards promoting use-cases, Dark Frontiers' goal is to drive mainstream adoption by enhancing the usability of NFTs through staking, item ownership, and the creation of real-world value through in-game items. The native token $DARK is the currency of the game, which will correlate with the in-game energy value. $GAME Coin will be required to participate in the IGO (presale), boost processes within the game (like merging NFTs), and will be used to purchase NFTs in the marketplace. In short, Dark Frontiers allows users to craft — combine materials to build new items; trade — buy and sell your assets in-game as well as in Gamestarter’s marketplace; and discover — own your own land in the rich Dark Frontiers universe.
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