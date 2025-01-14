Dark MAGA Fiyatı (DMAGA)
Bugün için canlı Dark MAGA (DMAGA) fiyatı, 0.00447176 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.47M USD. DMAGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dark MAGA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 215.51K USD
- Gün içindeki Dark MAGA fiyat değişimi -10.81%
- Dolaşımdaki arz: 999.97M USD.
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Gün içerisinde, Dark MAGA / USD fiyat değişimi, $ -0.000542333887153508.
Son 30 gün içerisinde, Dark MAGA / USD fiyat değişimi, $ +0.0002056034.
Son 60 gün içerisinde, Dark MAGA / USD fiyat değişimi, $ -0.0004607017.
Son 90 gün içerisinde, Dark MAGA / USD fiyat değişimi, $ -0.00311181866193878.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000542333887153508
|-10.81%
|30 Gün
|$ +0.0002056034
|+4.60%
|60 Gün
|$ -0.0004607017
|-10.30%
|90 Gün
|$ -0.00311181866193878
|-41.03%
En güncel Dark MAGA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
-10.81%
-6.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
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|1 DMAGA / EUR
€0.0043376072
|1 DMAGA / USD
$0.00447176
|1 DMAGA / MYR
RM0.02012292
|1 DMAGA / TRY
₺0.1587027624
|1 DMAGA / JPY
¥0.704078612
|1 DMAGA / RUB
₽0.4594286224
|1 DMAGA / INR
₹0.3880146152
|1 DMAGA / IDR
Rp73.3075292544
|1 DMAGA / PHP
₱0.2621792888
|1 DMAGA / EGP
￡E.0.2258685976
|1 DMAGA / BRL
R$0.0272330184
|1 DMAGA / CAD
C$0.0063946168
|1 DMAGA / BDT
৳0.543542428
|1 DMAGA / NGN
₦6.9329272688
|1 DMAGA / UAH
₴0.189602624
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|1 DMAGA / HKD
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.د.م0.0451200584